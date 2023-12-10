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Kaymakamlar İlçesindeki Memurları Kaymakamlıklarda Görevlendirilebilir mi?

Kaymakamlar ilçesindeki memurları kaymakamlıklarda ilgili kanun gereği valilik oluruyla görevlendirebilirler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 15:52
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Kaymakamlar İlçesindeki Memurları Kaymakamlıklarda Görevlendirilebilir mi?

657 sayılı Kanunun "kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8'inci maddesine göre; memurların geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebileceği düzenlenmiştir.

375 sayılı KHK'nın "kurumlar arası geçici görevlendirme" başlıklı Ek 25'inci maddesine göre; statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebileceği, kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenlerin mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alacakları, bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılacakları, toplamda 6 ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınmasının şart olduğu, kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümlerinin saklı bulunduğu, bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Madde kapsamında Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 31-G maddesine göre; kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.

Bu düzenlemeler dikkate alındığında, 5442 sayılı Kanunda yer alan özel düzenleme gereği; kaymakamlar örneğin ilçe belediyesinde çalışan bir memuru valiliğe teklif suretiyle ve valilikten alacakları emir üzerine ilçenin işlerinin görülmesi amacıyla asli görevlerine zarar vermemek/getirmemek şartıyla belediyeden isteyebilme yetkisi vardır. Belediye başkanlığı, kaymakamlığın bu talebini karşılamakla ve talep edilen memur da verilen işleri yapmakla mükelleftirler. 657 sayılı Kanun, 375 sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik hükümlerine bakıldığında görevlendirmelerde bir süre öngörülmüşken 5442 sayılı Kanunda bir süre de öngörülmemiştir. Bu sürenin ilçenin genel ve mahalli hizmetlerindeki işin görülmesi ile bağlı olduğu değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, kaymakamların ilçe belediye memurlarını kaymakamlıklarda görevlendirme yetkisi ilgili valilik oluruna bağlıdır.

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