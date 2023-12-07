Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 15:44, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 16:07
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle beraber çevreyi toz bulutu kapladı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.