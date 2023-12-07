TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek

Komisyon toplantısına katılan TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, siber dilenciliğe müsamaha göstermediklerini, tespit ettikleri an o hesaba yaptırım uyguladıklarını belirterek, canlı yayında parayı alanla veren arasında kimlik ibrazı zorunluluğu getirdiklerini de söyledi. Gelen, yaş sınırlaması konusu üzerinde ise çalışma başlatacaklarını kaydetti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı. Komisyonda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve 16 komisyon üyesi, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasının Genel Müdür Yardımcısı Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmanın Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru'dan oluşan ekibe kapsamlı sorular yöneltti. Üyelerinin yaş ortalaması 49,64 olan komisyonda kamuoyunda gündeme gelen "TikTok'un kapatılması" yerine Türk aile yapısına aykırı konular, dijital ortamda kara para aklama, 18 yaş altının korunması, sanal dilencilik, algoritma şeffaflığı konularında uyarılarda bulunuldu.

"Yılın başından 31 Ekim'e kadar olan 10 aylık süreçte 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödedik"

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TikTok'un ne kadar vergi verdiğinin sorulması üzerine, "1 Ocak 2023 tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar olan 10 aylık süreçte 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödedik" diye konuştu.

"Algoritma şeffaflığı ile ilgili size detaylı bir raporu komisyon sonrasında yazılı olarak ileteceğiz"

Algoritma şeffaflığının gündemlerinde olan bir konu olduğunu dile getiren Gelen, "Siz değerli yasa yapıcılar başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşları bilgilendirdiğimiz bir konu. Dolayısıyla algoritma şeffaflığı ile ilgili size detaylı bir raporu komisyon sonrasında yazılı olarak ileteceğiz" dedi.

"DMM'den biz sadece yalan haberle ilişkin ya da yanıltıcı bilgiye ilişkin destek aldık"

Kahramanmaraş depremlerinde dezenformasyonla mücadele amacıyla TikTok'un İletişim Başkanlığı ile birlikte çalışması hakkında eleştiri gelmesi üzerine Gelen, "Türkiye'de dezenformasyonla mücadele alanında kurulan bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM). DMM'nin bize her gönderdiği içeriğe kesinlikle müdahale etmedik. Bununla ilgili detaylı raporu size sunarım. Raporda kaç içerik gönderildiği ve kaçına müdahale edildiği ile ilgili bilgi yer alacak. Çünkü bizim yargı merciinden gelen bildirimlere ya da talimatlara uyguladığımız durum başka. O tamamen hukuki bir süreç. DMM'den biz sadece yalan haberlere ilişkin ya da yanıltıcı bilgiye ilişkin destek aldık. Bu demek değildir ki onların bize gönderdiği her içeriğe müdahale ettik" diye konuştu.

"Biz hangi içeriğin dezenformatif olup olmadığına karar verecek bir mecra değiliz"

Dezenformasyonla mücadele konusunda hükümet yanlısı bir görevleri olmadığını kaydeden Gelen, "Bu sonuçta ulusal güvenliğe tehdit oluşturan bir konu. Dezenformasyon bugün herkesin mücadele ettiği konu. Biz sadece üzerimize düşen görevi yaparak sizlerin üzerine düşen yükü hafifletiyoruz aslında. Günün sonunda bu içerikler sosyal medya mecralarından yayılmaya çok elverişli. Dolayısıyla bizim topluluk kurallarımızdaki ilkelerden biri zaten bütünlük ve özgünlük. Dolayısıyla dezenformasyon ya da zarar verici içerik bizim platformumuzdaki bütünlüğü de tehdit eden bir konu. Biz hangi içeriğin dezenformatif olup olmadığına karar verecek bir mecra değiliz. Bu yüzden biz Türkiye'de uluslararası teyit ağına üye bütün teyit kuruluşları ile ayrıca çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MASAK ile hayata geçirdiğimiz program kapsamında canlı yayında parayı alanla parayı veren arasında kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik"

TikTok üzerinden dijital olarak para aklamaya çalışan kişiler olduğu iddiası hakkında Gelen, "TikTok platformu, kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılması konusundaki bütün bu iddiaları son derece ciddiye alıyor. Dolayısıyla bu iddiaların da gidebildiğimiz kadar üzerine gidiyoruz. Bu bağlamda kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli olarak inceliyor. Geçtiğimiz yıl bizim Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birkaç toplantımız oldu bu konuyu nasıl engelleyeceğimiz konusunda. Kara paranın aklanmasına yönelik endişeleri ve mücadele noktasında biz bu programı MASAK yetkililerine sunduk. Yetkililerden gelen tüm sorular bu çerçevede yanıtlandı. Türkiye'de kara paranın aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik. Özellikle bu son kamuoyuna yansıyan çekinceler doğrultusunda. Biz, özellikle finans sektöründe müşterini tanı olarak adlandırılan para alışverişindeki prosedürü uygulamamızda kullandık. Canlı yayında parayı alanla parayı veren arasında kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Bunu da MASAK yetkilileri ile paylaştık. Buna çok önem veriyoruz, çünkü bu bize de zarar veriyor. Böyle bir şeye ne aracı olmak ne de böyle bir şeyle anılmak istiyoruz. Bu anlamda bizim sıfır toleransımız var" dedi.

Gelen, "Çocukların güvenli internet kullanımı konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte Güvenli İnternet Günü başta olmak üzere bu alanda neler yapabiliriz ya da Güvenli İnternet Derneği ile birlikte nasıl çalışmalar gerçekleştirebileceğimizi etüt ediyoruz" diye konuştu.

Yaş aralığı analizleri olmadığını dile getiren Gelen, komisyonun çıktısı olarak bu konu üzerinde çalışacaklarının altını çizdi.

"Canlı yayınların yönetilmesi konusu hakikaten zorlu bir süreç"

Siber dilencilik konusunun müsamaha göstermedikleri bir konu olduğunu savunan TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, "İnsanların suiistimal edilmesi, istismar edilmesi ya da o canlı yayınlarda duygu sömürüsü yapılarak gelir elde edilmesi topluluk kurallarımıza aykırı. Bunu tespit ettiğimiz an o hesaba yaptırım uyguluyoruz. Canlı yayınların yönetilmesi konusu hakikaten zorlu bir süreç. Kimin ne zaman ne söyleyeceğini bilemeyebiliyorsunuz. Biz bu noktada da yapay zeka ile çalışıyoruz. İlki görüntü işleme konusu, ikincisi ise ses işleme konusu mevcut. Eğer yapay zeka burada ihlal içerebilecek bir tespit yaparsa bunu insan yöneticiye gönderiyor" dedi.

"Dekolte açarak bağış toplayan kadının o yayından ne kadar kazandığını bilmiyorum"

Gelen, kocası ile birlikte kirasını ödeyemediği gerekçesiyle TikTok'ta canlı yayında dekoltesini göstererek bağış toplayan kadının o yayından ne kadar para kazandığını bilmediğini söyledi. Komisyon Başkanı Yayman'ın "Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi canlı yayın açtı ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Algoritma bunu görüyor mu?" sorusu üzerine Gelen, TikTok algoritmasının bu durumu tespit ettiğini ve ayırt edebildiğini dile getirdi.

"Biz, insanların TikTok'a gelip bir şeyler öğrenmek istediğini de fark ettik"

TikTok'un kendisini nasıl tanımladığına ilişkin soruyu yanıtlayan Gelen, "TikTok'un asıl amacı üretkenliğe ilham olmak ve insanların keyifli vakit geçirebilmesini sağlamak. Ama biz, insanların TikTok'a gelip bir şeyler öğrenmek istediğini de fark ettik. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir üniversite ile 'finans öğreniyorum' etiketiyle başlattığımız ve çeşitli akademisyenlerle ve ekonomistlerle çalıştığımız proje de bunun bir örneğiydi. Finans öğreniyorum etiketi 17 günde 210 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Dolayısıyla platforma sadece eğlenmeye değil, artık insanların bir şeyler öğrenmek için geldiğinin de farkına vardık" dedi.