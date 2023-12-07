Yaşlı adam evinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Tahsin Pınar, duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net