Yaşlı adam evinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 17:07, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 17:00
Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Tahsin Pınar, duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tüfekle vurulan Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tahsin Pınar'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.