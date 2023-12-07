Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sürdürülen operasyonel çalışmalar sonucunda, örgüt üyelerine suç eylemleri ile ilgili talimat verdiği ve örgütün işlediği suçları gizlemeye yönelik eylemde bulunduğu belirtilen Kanber Keskin gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 31'e yükseldi.