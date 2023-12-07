Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?

Velilerden şikayetler geldi. Kimi sınıf annesinin farklı gerekçelerle para topladığı kiminin ise derslere dahil olduğu ortaya çıktı.

Hali hazırda mevzuatta bulunmayan sınıf anneliğine karşı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.

Psikolog Hacer Yücetürk, "Bir ortamda pedagojik formasyonu bulunmayan bir annenin veya velinin devamlı bulunmasına ve öğrencilerle yakın ilişkiye geçmesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

"YALNIZLIK, DIŞLANMIŞLIK HİSSETİREBİLİR"

Yücetürk, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin, çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık, dışlanmışlık, çaresizlik hissettirebilir." açıklamasında bulundu.

Bazı uzmanlara göre sınıf anneliği belirli sınırlar içinde yapılırsa yararlı olabilir.

Ancak yasal olmayan bu uygulamanın, çoğu okulda etik çerçevede uygulanmaması eğitim işleyişini de bozuyor.

"YARARLI OLABİLİECEK SİSTEM FAYDASIZ HALE DÖNDÜ"

Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren, "En büyük sıkıntı ne yaptığımıza odaklanıp nasıl yaptığımıza odaklanmamak." vurgusunu yaparken sözlerine şunları ekledi:

"Çerçevesi, işleyişi yapılandırılmış ve denetlenebilir olsa aslında faydalı bir yapı olduğunu düşünüyorum ama kendi çocuğuna ayrıcalık isteyenler, bu işi manipüle edenler olduğu için faydalı bir şeyi faydasız hale getirmiş oluyoruz. Okulda ailelerin rolünün yeniden ele alınmasını, ailelerin de eğitim sürecine dahil edilip eğitilmesini ve eğitim gerçekten faydası olmasını önemsiyorum."

Bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda; "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilerin, diğer velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedildi.

Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI NEDİR?

Sınıf annesi olarak görev yapan kişiler, çocuklara okula uyum sürecinde ve beslenme saati gibi zamanlarda yardımcı olurken öğretmenin yerine velilelerle de iletişime geçerek bir nevi sekreterlik görevi de üstleniyordu.

SINIF ANNESİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı.

ÖĞRENCİ İLE TARTIŞMA

Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

Beyzanur ÖZER - NTV