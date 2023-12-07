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FETÖ'nün 6 yıldır aranan 'emniyet mahrem imamı' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan B.B, başkentte saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 21:07, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 21:33
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FETÖ'nün 6 yıldır aranan 'emniyet mahrem imamı' yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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