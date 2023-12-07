FETÖ'nün 6 yıldır aranan 'emniyet mahrem imamı' yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

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