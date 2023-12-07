Okulda yangın: Müdür odası yandı

Olay, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesinin 3. katında bulunan müdür odasında meydana geldi. Elektrik kontağından sıçrayan kıvılcım nedeni ile odada yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.