8 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" sempozyumuna, TRT World Forum'da "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye" oturumuna, Hilton İstanbul Bosphorus'ta Türkiye Sigorta Birliği "Sigortacılığın 100. Yılı & BES'in 20. Yılı" programına katılacak.

(İstanbul/10.00/16.15/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şampiyon Meleklerin kabrini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ve Yeni Merkezi Cezaevi'ni ziyaret edecek, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetim kurulu ile görüşecek.

(Gazimağusa/Lefkoşa)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, InterContinental İstanbul'da "İstanbul Mesleki Eğitim Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Trabzon il başkanlığını ziyaret edecek, "İYİ Parti Trabzon Teşkilat Buluşması"na katılacak, İkisu köyüne ziyarette bulunacak.

(Trabzon/13.15-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "OSBÜK OSB Yıldızları Ödül Töreni"ne ve "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Kocaeli/10.00-14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akhisar-Akçeşme Mahallesi'ndeki zeytin hasadına katılacak, zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunacak, Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde serada üzüm hasadına, "Ana Arı Üretim Kovanı Dağıtım Töreni"ne iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek, sektör paydaşları ile toplantı yapacak.

(Manisa/09.30-17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nden mevkidaşlarıyla Washington'da Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacak.

(Washington)

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çaykur Ziraat Camisi'nde "Sabah Namazı Buluşması" programına katılacak, Sahil Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Rize/06.00/12.16)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde "Akademik Yükselme Töreni"ne katılacak.

(Hatay/11.00)

SPOR

1 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çekmeköy Belediyesi Ömerli Kamp ve Eğitim Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi, Çekmeköy Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, Celal Erdoğan Spor Tesisleri ile Güngören Sosyal Tesisleri'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00-16.45)

2- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

4- Voleybol erkeklerde FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na Hindistan'da grup maçlarıyla devam edilecek. Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibiyle karşılaşacak.

(Bangalore/14.30)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.30)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının açılış maçında Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

(Muğla/19.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)