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TikTok temizliği: Kara para timi kuruldu

Tartışmaların odağındaki TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na bilgi verdi. İlk dokuz ayda, 16 milyon uygunsuz içeriği yayından kaldıran TikTok, canlı yayınlarda para alan ve verenlere kimlik ibraz zorunluluğu getirdi, kara para timi kurdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 08:15, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 09:30
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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, hükümetin yasaklama ve sansüre karşı olduğunu bildirdi.

Son günlerin tartışmalı platformu TikTok, Meclis gündemine taşındı. TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun uygulamaları hakkında sunum yaptı. Kara para aklanmasına karşı ayrı bir birim oluşturduklarını ifade eden Gelen, "MASAK'la kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik toplantılarımız oldu" bilgisini verdi. Gelen, "Canlı yayınlarda para alan ve verene kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Çünkü bu bize de çok zarar veriyor. Ne böyle bir şeye aracı olmak ne de paydası olmak istiyoruz" diye konuştu.

16 MİLYON İÇERİK KALDIRILDI

Platformda paylaşımların yüzde 98,54'üne daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahale edildiğini belirten Gelen, "10 ayda 16 milyon içerik Türkiye'de yayından kaldırıldı. 12 milyonu otomatik olarak silindi. Topluluk kurallarını ihlal eden ve yasal mevzuatlara uymayan içerikler kaldırılıyor. Şiddet içeren, müstehcen, hayvan istismarı, taciz ve zorbalık, dezenformasyon ve yanıltıcı içerikler bunlar" bilgisini verdi.

ÖDENEN VERGİ 5'E KATLANDI

Platformun Türkiye'de 2022 yılında 93 milyon TL vergi öderken bu yıl ilk 10 ayda 449 milyon TL vergi ödediğini ifade eden Gelen şöyle konuştu: "Zararlı görülen içeriklerin hızlı şekilde kaldırılmasını önemli görüyoruz. 40 binden fazla çalışanımız bu içerikleri denetliyor. Topluluk kurallarını ihlal eden her türlü içeriği en kısa zamanda kaldıracak teknolojiye yatırım yapıyoruz. 13 yaş altı kullanıcıları kabul etmiyoruz. 18 yaş altı kullanıcılar için ailelerinin denetimine açtık. Ülke kanunlarına uymaya ve toplumun hassasiyetlerine uygun davranmaya çalışıyoruz."

Ailemiz daha önemli

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, hükümetin yasaklama ve sansüre karşı olduğunu bildirdi. Yayman, "Bir taraftan özgürlükleri savunurken, diğer taraftan bireyin korunması, aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı biçimde yetişmesi kırmızı çizgimizdir. Demokrasi, güvenlik, özgürlük dengesi olmazsa olmazımızdır" ifadeleri kullandı. "Herkesin ortak kanaati TikTok'un kapatılması yönünde" diyen Yayman, toplumda oluşan beklentiyi dile getirdi. Yayman şunları kaydetti: "Gerçek hayatta olan dijitalde de suçtur. Ağ sağlayıcıların daha dikkatli ve sorumluluk bilincinde hareket etmesini istiyoruz. Özgürlükler önemli ama ailemiz, çocuklarımızın geleceği çok daha önemli. Çocuklara yönelik uygulamalar yapılması asla kabul edilemez. Yaş filtresinin sıkı biçimde uygulanmasını istiyoruz."

Uğur Duyan

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