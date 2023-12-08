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Büyüme beklentileri arttı, TL geri döndü

Türk ekonomi yönetiminin politikaları küresel piyasaların dikkatini çekiyor. Birçok kuruluş, Türkiye'nin büyüme beklentilerini artırırken; Goldman Sachs, politika faizindeki normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne dikkat çekti

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 08:51, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 08:53
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Büyüme beklentileri arttı, TL geri döndü

Türk ekonomi yönetiminin politikaları uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 4.3'e yükseltti, ekonominin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te 3.4 büyüyeceğini öngördü.

Standard & Poor's (S&P) 29 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti ve kredi notu görünümünü "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e çıkardı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2.6'dan yüzde 3.7'ye yükseltti.

Gelecek yıl da yüzde 1.9 büyüyeceği tahmin edildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) da Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3.25 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4.3'ten yüzde 4.5'e yükseltti. Ekonominin 2024'te 2.9 büyümesi bekleniyor.

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı. Bankanın eylül ayı başında yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer alırken, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz.

Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Goldman Sachs ise "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı piyasalar raporunda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin Türk lirasında kazancın geri döndüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Citibank da enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceğini, TL cinsinden varlıkların cazibesinin arttırılmasına devam edileceği hususlarının önem arz ettiğini aktardı. Deutche Bank raporunda, Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceği ifade edildi.

Bankanın notunda, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmada beklentilerin üzerinde kararlar almasının, korunmaya açık TL mevduatlar vurgulanarak uygulanmaya başlanan makro ihtiyati çerçevedeki yeni uygulamaların ve bankanın şeffaf iletişiminin TL için sürpriz bir pozitiflik içerdiğine dikkat çekildi.

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