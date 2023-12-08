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BES'in beş yıllık reel getirisi yüzde 200

BES'in bir tasarruf ve yatırım aracı olarak son beş yılda enflasyonun üzerinde yüzde 200 reel getiri sağladığını söyleyen AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, yatırımcılara riskleri dağıtmalarını ve tüm enstrümanları kapsayacak sepet oluşturmalarını öneriyor

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 09:05, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 08:54
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BES'in beş yıllık reel getirisi yüzde 200

2023'ün hem Türkiye hem dünya için zor bir yıl olduğunu belirten AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, bu zorlu yıla rağmen kurum olarak hayat sigortacılığında yüzde 95, BES'te yüzde 86 büyüme kaydettiklerini söyledi.

BES'in zor zamanlar için bir kalkan etkisi oluşturduğuna da dikkat çeken Kuruca, BES'in bir tasarruf ve yatırım aracı olarak son beş yılda enflasyonun üzerinde yaklaşık yüzde 200 reel getiri sağladığına da dikkat çekti. AgeSA'nın 2023 yılına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Kuruca, AgeSA'nın 2023 yılında gönüllü BES'te fon büyüklüğüne göre sektör lideri olduğunu belirtti.

Firmanın Hayat Sigortası branşındaki büyümesinin ise sektörün üzerinde sürdürdüğüne işaret eden Kuruca, "Eylül 2023 itibarıyla, hayat sigortacılığı prim üretimimiz yüzde 95 büyüme ile 41.4 milyar TL'ye, BES fonlarımız ise yüzde 86 büyüme ile 633 milyar TL'ye ulaştı.

Hayat ve ferdi kaza üretiminde 5.2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu. AgeSA'nın 4.2 milyona yakın müşteri, 1838 çalışan ve 293 acenteyle çalıştığını ifade eden Kuruca, fon seçimine ilişkinse yatırıcılara şu uyarıda bulundu; "Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde hisse senetleri uzun vadede her zaman kazandırıyor.

Ülkemizde yabancı para ağırlıklı yatırımların, altın ve Eurobond'un popüler olduğunu görüyoruz. Uluslararası hisse senetlerine, teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için de çeşitli opsiyonlar mevcut. Ayrıca hisse senetleri piyasasında sürdürülebilirlik fonlarına da yatırımların arttığını görüyoruz.

Genel anlamda bakarsak, dünyada risk algısı arttıkça altına ve dolar bazlı enstrümanlara yöneliş hareketleniyor. Mesela, hisse senedi yılın ilk ayında çok popülerdi, altın ise durağandı. Son haftalara baktığımızda ise hisse senetlerinde duraksama, altında ise hareketlenme görüyoruz. Bu yüzden tasarruflarını değerlendirmek isteyenlere riskleri dağıtmalarını ve tüm enstrümanları kapsayacak şekilde bir sepet yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Esin ÇETİNEL

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