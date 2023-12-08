4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak

YÖK, 66 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

YÖK İlanı için son başvuru tarihi 22 aralık 2023

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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 52 memur alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

Ek-1'de yeri, ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 52 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu İlanı için son başvuru tarihi 24 aralık 2023

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Gazi Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak

İlanın son başvuru tarihi 22 aralık 2023

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Bursa Uludağ Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2023

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