Tokat'ta hava basılan lastiğin patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Lastiğin patlaması, bu sırada iş yerinde bulunan 2 kişinin yaşadığı korku ve Eren Y'nin yaralanması, iş yerindeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Lastikten fırlayan parçaların koluna isabet etmesi sonucu yaralanan Eren Y, esnaf arkadaşları tarafından özel araçla Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü.

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