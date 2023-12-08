81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik, Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı 81 ildeki eş zamanlı "Çengel-4" operasyonlarıyla 25 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde Çengel-4 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden ve büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla yapılan operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, yaklaşık 23 ton kaçak alkole el konulduğunu, 189 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahte alkol üretimi yapılan 14 içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaça sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, 1704 adet boş şişe ve 1600 adet bandrole, 1680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."