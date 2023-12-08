FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2014'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle bunlardan sorumlu şüphelilerin bazılarının kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Bazı kadın şüphelilerin ise bu evlerden sorumlu oldukları ve hala kamuda aktif olarak görevli oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep, Isparta ve Denizli'de düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.