Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde

226 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Fox Haber'e açıklama yaptı. Karaaslan, Erzan'ın 12 boyunca müşterilerine önemli para kazandırdığını, 2021 yılından itibaren de şu an tutuklanıp yargılandığı sistemini kurduğunu anlattı ve "Bu kız hiçkimseye mi para kazandırmadı?" diye sordu. Karaaslan şöyle konuştu:

"Bu kız 2011'den 2022'ye kadar bunu yapmış zaten. Oradaki insanlara sormak lazım, "Bu kız hiç mi kimseye para kazandırmadı?" Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil'in bir ifadesi var; "Para herkesin taktığı saatlerde" diyor. Bu para Seçil'de değil. Açıkca bir yerlerde gömülü değil. Bu ismi geçenlerin kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında. Paralar burada"

Karaaslan, müvekkilinin son iki yıldır "ponzi" sistemini kurduğunu savunurken, geçmişte müşterilerine önemli paralar kazandırdığını da ileri sürdü:

"Spekülatif bir yatırım fonundan kağıt alıyor ve tamamen para yok oluyor. O günlerde Seçil o parayı kurtarma adına insanlardan para alıyor. O bir yakını için almış. Hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir iş insanıymış. Onun gözünde bu kağıdı beceremedin der diye yapmış! 2021'in sonu dolar bir anda yükseliyor. Seçil'in de o dönemde 2 milyon dolarlık falan bir açığı var."

YOLU TEFECİLERLE KESİŞTİ

2021 yılında 2 milyon doları borsada batıran Erzan'ın, bu tarihten sonra para arayışına girdiğini anlatan avukatı, Ali Yörük ile tanışmasının ardından işlerin kontrolden çıktığını ileri sürdü. Karaaslan, iddialarını şöyle sürdürdü:

"O dönemde Ali'ler (Yörük) ile tanışıyor. Onlar da Seçil'in Çorlu bölgesinde çalıştığı için insanlara ne kadar para kazandırıp fayda sağladığını çok iyi biliyorlar. 1 veriyorlar 3 alıyorlar. 3 veriyorlar 5 alıyorlar. Sonra diyorlar ki, 'Biz bunu aldık, ama tefeci bizim peşimizi bırakmıyor. Senin de banka müdürü olduğunu öğrendiler bak başın yanar.' Sonra Florya'da bahsi geçen bir tefeci var ona gidip para alıyorlar. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil'in kontrolünden çıkıyor."

"SEÇİL SEÇO OLDU"

Seçil Erzan'ın para kazandırdığı nedeniyle çok sevildiğini, herkese katkıda bulunduğunu ileri süren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes Seçil'e çok güzel hediyeler almış, kapısına gelenler. Ne yersin, ne içersin diye soranlar. Köyünden bir şeyler gönderenler. Pahalı hediyeler alanlar. Bu neyi gösterir? Demek ki Seçil hepinize bir katkıda bulunmuş. Hepinize bir artı değer hayatın olağan akışı dışında bir fayda sağlamış ki siz Seçil'e "Seço" diyebilmişsiniz!"

"PARA ALMADIK DİYENLERE SORARIZ"

"Hiç para almadık, hiç bir araya gelmedik diyen insanlara sesleniyorum; Biz kabul ediyoruz, Seçil haksız. Seçil suçlu, Seçil borçlu. Ama insanlar da çıksın söylesin. Whatsap kayıtları ile HTS kayıtlarını eşleştidiğimizde hani hiç para almadık diyenler var ya nasıl cevap verecekler ben çok merak ediyorum. Bu para seçilde değil."