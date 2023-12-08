Dolar/TL, 28,95 seviyesinden işlem görüyor

Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
Fenomenler yargı paketine girdi
Fenomenler yargı paketine girdi
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 28,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,9520 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 10:09, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 10:03
Yazdır
Dolar/TL, 28,95 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9204'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,9520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 31,2220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,4360'tan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesiyle dolar endeksi, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,7'de bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayrıca bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Almanya'da enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber