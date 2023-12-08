Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
Fenomenler yargı paketine girdi
Fenomenler yargı paketine girdi
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 7.988,63 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 10:02, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 10:03
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,81 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 7.988,63 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 7.978,82 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Böylece, yabancılar son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Ayrıca, bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber