Motorine üst üste ikinci indirim geldi
Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk indirim oldu. Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 11:12, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 11:19
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.
Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk indirim olmuştu.
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.