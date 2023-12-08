Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bugün saat 10.30'daki görüşme, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinde gerçekleşti.

"NEZAKET ZİYARETİ"

Özgür Özel'in talebi üzerine gerçekleşecek görüşme "nezaket ziyareti" olarak nitelendiriliyor. Görüşmede, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler ve güncel siyasi konular hakkında da görüş alışverişinde bulunması da bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, daha önce kendisini ziyaret edenlere yerel seçimlere yönelik olarak "İş birliği olmalı. Bu ortaya konulan tablo en azından devam etmeli. Millet İttifakı kırılmamalı. Millet İttifakı ülke için büyük bir kazanım" demişti.