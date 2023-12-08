Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
Ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğlu için yakalama kararı talebi
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
4 kurum toplamda 358 sözleşmeli personel alacak
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
Seçil Erzan: Para bileklerinizdeki saatlerde
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon: 7 gözaltı
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
'Görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
HEDEP için 'Özel' plan! CHP ikinci 'helalleşme' hazırlığında
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
AK Parti'nin 'yeniden İstanbul' planı
Fenomenler yargı paketine girdi
Fenomenler yargı paketine girdi
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
Jandarma 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
AYM 'örgüt adına suç işleme' suçunu düzenleyen hükmü iptal etti
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Aile hekimine saldıran ücretli öğretmen görevden alındı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makasın giderek kapandığını vurguladı. Özilhan, üniversite eğitiminde nitelik düşüşü ile üniversite ve lise mezunu arasındaki ücret makasının da daraldığına dikkat çekti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 11:29, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 11:32
Yazdır
'Ortalama ücretle asgari ücret arasındaki makas kapanıyor'

TÜSİAD Ankara'da Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı düzenliyor.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makasın giderek kapandığını belirtti.

Özilhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Güçlü bir piyasa ekonomisinin temel özelliği, güçlü kurumsal yapı ve sağlam bir hukuk sistemidir. Modern bir hukuk sisteminde herkesin can ve mal güvenliği garanti altındadır. Yargılama adildir, herkes yasalar önünde eşittir. Mahkeme kararlarında çelişkili olmaz ve herkes için bağlayıcıdır. Uluslararası norm ve sözleşmelere riayet edilir.

Güçlü piyasa ekonomilerinde yönetim sisteminde ve kararlarda öngörülebilirlik esastır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik güvence altındadır. Güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmaları eksiksiz çalışır. Atamalarda sadece liyakat etkili olur.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda ülkenin risk primi yükselir, yatırımların maliyeti artar ve yoksulluklar, haksız uygulamalar yaygınlaşır.

Modern bir hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla etkin işlemediği bir ülkeye yabancı yatırımcı ilgi göstermez.

Gelişmenin koşullarından birisi de makro ekonomik istikrarın korunmasına verilen önemdir. Makro ekonomik istikrarı sağlamak için genel kabul gören para ve maliye politikaları izlenir. Makro ekonomik istikrar ve hukukun üstünlüğü uzun vadede öngörülebilirlik sağlayarak yatırım kararlarının alınmasını kolaylaştırır.

Teknolojik ilerlemeye dayanmayan büyüme süreçleri cılızdır, dengesizdir ve devamlı değildir.

Biliyoruz ki yeni fikirler ve çağı etkileyen buluşlar baskıcı toplumlardan çıkmaz. Yaratıcılığın önünü açan, güçlü hukuk devleti, en aykırı fikirlerin bile ifade edilmesine gösteren hoşgörü ve basın özgürlüğüdür.

Güçlü piyasa ekonomilerinde gelir dağılımı adaletsizliklerini hafifletmek ve kapsayıcılığı artırmak üzere sosyal güvenlik ve sosyal refah programlarının güçlü olduğu da dikkati çeker.

Seçim öncesinde 900 baz puana kadar dayanan CDS'in 300'e gerilemesi uzun vadeli yatırmaların finansman imkanlarını genişletecektir.

"DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI"

Yüksek enflasyon geçmiş dönemde büyümenin yapısını bozmuştu. Ekonomimiz ihracat ve yatırıma değil, yüksek tüketime dayalı bir politikaya oturmuştu. Şimdi bir dengelenme sürecinin başladığı dikkat çekiyor. Aşırı tüketime dayanan bir büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını biliyoruz.

Nitelikli insan gücünde görülen sıkıntı son zamanlarda insan kaynaklarının tümüne yayıldı.

Geniş işsizlik oranı yüzde 22'ler civarında dolanıyor.

Ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas giderek kapanıyor. Üniversite eğitiminde nitelik düşüşü ile üniversite ile lise mezunu arasındaki ücret makası da daralıyor.

Bir tarafta gençlerimizin emeği var, diğer tarafta yasadışı yollara sapanların gözler önüne gelen yaşamları.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber