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Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47

Gemlik'te hafta başında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'da beklenen depremi bir kez daha hatırlattı. Gözler, büyük İstanbul depremine çevrilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, kentte deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 08 Aralık 2023 12:00, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 11:49
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Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar; Bursa, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bursa Mudanya merkezli depremlerin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi.

İBB yetkilileri, İstanbu'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 miyon kişinin yaşadığını dile getiriyor.

"AYNI FAY HATTININ KUZEY KOLUNDA"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor." dedi.

DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47

Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda.

Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." dedi.

ADALAR FAYINA DİKKAT!

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirdi.

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