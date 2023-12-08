'Yılda iki kez üzüm hasadı yapılabilecek araştırmada sona gelindi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde üzüm hasadına katıldı. Araştırma sürecinde bulunan ve haziran ile aralık ayı olmak üzere yılda iki kez üzüm verebilen serada hasat yapan Bakan Yumaklı, hasat ardından araştırmayla ilgili son aşamalar hakkında bilgi verdi. Üzümün başkenti Manisa'da geliştirilen araştırmada sona gelindiğini ve üretici uygulamalarına geçileceği müjdesini veren Bakan Yumaklı, "Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeyiz, burada sofralık üzümle alakalı farklı üretim yöntemlerini bu araştırma enstitümüz uzunca bir süre devam ettiriyor. Bugün itibariyle burada sembolik olarak hasadını yapmış olduğumuz bu ürünlerle alakalı da artık yılda iki kez ürün alınabilecek şekilde arkadaşlarımızın araştırmaları tamamlanmak üzere. Haziran ayında ilk hasadı yapıldı bir de aralık ayında yani yılda iki kez sofralık üzüm hasadı yapılabilecek konuma geldi. Bunun avantajı her şeyden evvel üretim girdileriyle ilgili gübre gibi su gibi girdilerinde yüzde 35'lik bir tasarruf söz konusu. Aynı şekilde zirai ilaç kullanımı burada neredeyse yok denecek kadar az. Yine işçilikle alakalı avantajları var. İklimlendirmeyle ilgili avantajları var. Ürünün olmadığı dönemlerde de örneğin aralık ayındayız üzüm hasadı yapıyoruz. Manisa gibi üzümün başkentinde aynı şekilde sera ortamında üretilebilecek ve yılda iki kez hasat yapılabilecek ürünün araştırmasının sona erdiğini de tamamlandığını da ve bu ürünlerin artık üretilmesiyle alakalı üreticilerin uygulamalarının başlayacağını söylemek isterim. Hayırlı bereketli olsun. Bakanlığımızın bitkisel üretim konularında da hayvansal üretim konularında da araştırma enstitüleri vasıtasıyla ülkemizin geleceği için çok önemli çalışmaları var. Arkadaşlarımızın araştırmaları sona erdikçe bunları üretimin içerisine Türkiye'nin ihracatı için bundan sonraki dönemde sanayinin içerisinde yer almasıyla ilgili gerekenleri yapmış olacağız. Bu araştırmanın yapılması için gayret gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı daha sonra Cuma namazını kılmak üzere enstitüden ayrıldı.