Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.

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