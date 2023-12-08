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Denizlili avukat 5 saatte 25 davaya girip savunma yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde avukatlık yapan Ahmet Türk, bir iş günü içerisinde yaklaşık 5 saat boyunca 1 duruşma salonunda 25 davaya girmesi ile herkesi hayrete düşürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 15:24, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 15:26
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Denizlili avukat 5 saatte 25 davaya girip savunma yaptı

Akıllara durgunluk veren olay, Çal Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçede avukatlık yapan Ahmet Türk (35), görev yapmak için gittiği Çal Adliyesi'ndeki duruşma salonunda gün içerisinde art arda yaklaşık 5 saatte 25 dava için mahkeme duruşmasına katılarak rekor kırdı. Duruşma öncesi birbirinden farklı dosyalar için akşamdan sabaha kadar çalışan avukat Türk, art arda katıldığı duruşmalar ile herkesi şoke etti. Uykusuz girdiği 25 dava dosyasında nafaka, boşanma, tazminat davası, tapu tescil, mal tasfiyesi, ceza, ziynet, miras ve kamulaştırma davaları gibi duruşmalara katıldı. Avukat Ahmet Türk, avukatların iş yükünü hafifletmek ve adliyenin işleyişi hızlandırmak için 25 davanın Çal adliyesinde planlı şekilde ayarlandığını söyledi.

Avukat Türk, 12 yıldır avukatlık yaptığını ve hiçbir avukatın 1 iş gününde 25 duruşmaya katıldığını duymadığını, bunun bir rekor olduğunu fakat kendisi ile birlikte duruşmalara giren hakimi ayrıca 33 davaya bakması nedeniyle kutladığını söyledi. Ayrıca daha önce 3 farklı adliyede 3 farklı dosya üzerinde duruşmaya katıldığını anlatan avukat Türk, ilk defa bir iş gününde 25 duruşmaya katıldığını ve duruşmaya hazırlanmanın kolay olmadığını belirtti.

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