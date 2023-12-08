AVM tuvaletinde arkadaşlarını darbeden 5 öğrenci yakalandı
Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde arkadaşlarını darbettikleri anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşan 5 kız öğrenci yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 16:34, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 16:43
Alışveriş merkezinde gezen bir grup kız öğrenci, kendileriyle gelen arkadaşlarını tuvalette darbederek o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis, olaya karıştıkları iddia edilen öğrencileri tespit etti.
Yaşı küçük 5 öğrenci polis ekiplerince yakalanarak, Çocuk Büro Amirliğine getirildi.
Öğrenciler hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından işlem başlatıldı.Arkadaşlarını 'gezmeye gidelim' deyip restoran tuvaletinde darbettiler