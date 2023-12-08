Adliyede çıkan kavgada atılan damacana kadın polisin burnunu kırdı: 4 gözaltı
Diyarbakır Adliyesinde duruşma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 1'i kadın polis memuru 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 16:36, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 16:50
Adliye binasında görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya adliyede görevli polisler müdahale etti.
Bu sırada fırlatılan damacana kadın polis memuruna isabet etti.
Polis memurunun burnunun kırıldığı öğrenildi. Kavgada 1 kişi de darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.