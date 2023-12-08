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Gazze'de can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 487'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 17:17, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 17:35
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Gazze'de can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 63 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 17 bin 487'ye, 558 kişinin yaralanması sonucu ise yaralı sayısının 46 bin 480'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, saldırılarda ölen ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

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