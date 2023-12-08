Kırşehir'de zimmetlerine para geçiren 3 belediye çalışanı tutuklandı
Kırşehir'de, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 18:43, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 18:44
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları G.Ü, M.A, B.K. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.T. savcılıktan serbest bırakıldı, G.Ü, M.A. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.