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Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla ilgili rüşvetle sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 20:24, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 20:26
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Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Avanos ilçesinde, noter üzerinden rüşvetle taşıtların cins, renk ve teknik değişikliği yaptıkları iddiasıyla polisin eş zamanlı operasyonunda yakalanan noter vekili İ.V. ile usulsüz işlemlere aracılık ettikleri öne sürülen 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Avanos Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yurt genelinde rüşvet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 223'ünün bulundukları kentlerde sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polisin önceki gün, 76 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 234 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Noter vekili İV. ile organize çalışan şüphelilerin, çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenledikleri, 15 bin usulsüz işlem yapıldığı belirlenmişti.

İşlemler için 225 milyon lira rüşvet verildiği, bu yolla 406 milyon lira haksız çıkar sağladığı tespit edilen şüphelilerin, kamuyu 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

Şüpheliler "suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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