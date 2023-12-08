Bakan Yumaklı: Hiçbir zaman hizmetlerde partizanlık yapmadık, yapmayacağız

Yumaklı, AK Parti Manisa İl Başkanlığında, partililerle bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Manisa'ya 21 yılda bakanlık olarak 30 milyar liradan fazla destek sağladıklarını, kentteki tarımsal hasılanın ve ihracatın, 5-6 kat arttığını dile getirdi.

Yumaklı, gelecek ay Manisa'da kanatlı hayvan üretimi ve beyaz et sektörüyle ilgili bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturuyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Bazılarının hayalleri, bizim yaptıklarımıza ulaşamıyor. Böyle de bir farklıyız, bunları gururlanmak, kibirlenmek adına söylemiyorum. Bunlar bizim hasletlerimiz, AK Parti davasına gönül vermiş, bunun parçası olan bütün kardeşlerimin aynı çizgide olduğunu söylemek için ifade ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi potansiyelinin ötesine taşımak istediklerini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak için çok çalışmamız lazım. Misyonumuzu tarihimizden alıyoruz. Bu millet çok daha zorlarını başardı. Türkiye Yüzyılı sadece bir grubun sonuçları itibarıyla sadece bir partinin elde ettiği sonuç olmayacak, Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ulaşmak, 85 milyon vatandaşımızın elde ettiği bir sonuç olacak. Dolayısıyla hiçbir zaman için hizmetlerde partizanlık yapmadık, yapmayacağız. Halkımıza, milletimize, 85 milyona hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz."

- Gazze'deki insanlık dramı

Türkiye'nin önünde yeni ufukların ve hedeflerin bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, bunların dışında Türkiye'den ibaret olmadığını gösteren maalesef ki gelişmeler var. Gözlerimizin önünde iki haftadır, belki biraz daha fazladır bir millet adeta soykırıma uğradı. Çocuğundan, bebeğine, yaşlısına, kadınına kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin... En son hakikaten tahammül edilemeyen sınırlara ulaştı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımın çok ciddi çabası var, bu kanı durdurma adına. Ben, bütün bunlar kapsamında, Türkiye'nin aslında beklenen ülke olduğunu, Türkiye'ye güvenin, bazı ülkeler, mazlum coğrafyalar ve mazlum insanlar için adeta bir varlık sebebi olduğunu da söylemek istiyorum. O yüzden Türkiye içerisinde değil, bizim Türkiye dışında da varlığımızın, daha ileriye gitmemizin oluşturacağı sonuçlar var. Dolayısıyla 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil' diyoruz. Türkiye mazlum ve masumların aynı zamanda gözünü diktiği, medet umduğu ve her zaman için adaletine ve varlığına güvendiği bir ülke olarak varlığına devam edecek."

- "En iyisi olmak zorundayız"

Türkiye'nin her zaman güçlü bir ülke olması gerektiğini belirten Yumaklı, şu görüşleri paylaştı:

"Bize düşen burada, Gazze'de masumların katledilmesine karşı olmak, onu engellemek, orada akan kanı durdurmak adına çabalamanın dışında güçlü bir ülke olmak; hem içeride hem dışarıda olması gereken hedeflere ulaşan bir ülke olarak varlığını devam ettirmek var. Bize medeniyet masalları anlatanların, işlerine geldiği zaman kendilerinden olmayanları kabul etmediklerini, herhangi bir değere matuf görmediğini net bir şekilde görüyoruz. Bütün bunlara maruz kalmamanın tek yolu güçlü olmaktan geçiyor. Her alanda, sanayi, tarım, üretim, ulaştırma, milli güvenlik alanında, bütün fonksiyonlarda... Hangi konularda olursak olalım, en iyisi olmak zorundayız. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor."

İbrahim Yumaklı, partililerden, 31 Mart'taki yerel seçimler için yoğun bir çalışma beklediklerini de sözlerine ekledi.