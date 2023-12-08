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Sahte dekontla 400 bin TL'lik vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı

E-ticaret siteleri üzerinden elektronik ürün satışı yapan 16 kişiyi sahte dekont düzenleyerek toplamda 400 bin TL dolandıran 5 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 20:57, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 20:57
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Sahte dekontla 400 bin TL'lik vurgun yapan 5 şüpheli tutuklandı

E-ticaret sitelerinden elektronik cihaz satışı yapan kişiler dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, sahte telefon numaraları üzerinden iletişime geçtikleri ilan sahipleriyle, ürünleri satın almak için yüz yüze buluştu. Yanında nakit para olmadığını iddia eden şüpheliler, ürün ücretini IBAN numarasına EFT yapacaklarını vadetti. Bu yöntemle ilan sahiplerinin banka hesap bilgilerine ulaşan şüpheliler, bir uygulamayla hemen sahte dekont düzenledi. Ücretin henüz hesaba yatmadığını belirten ilan sahiplerini, EFT sebebiyle geç düşeceği yalanıyla kandıran şüpheliler, sahte dekontu göstererek ikna etti. Ücretin düşmediğini bir süre sonra fark eden ve dolandırıldığını anlayan vatandaşlar ise soluğu emniyette aldı.

5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Kocaeli merkezli İstanbul ve Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişiyi 400 bin TL dolandırdığı tespit edilen Y.E.T., S.T., D.K., M.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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