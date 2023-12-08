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Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi kaydetti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag maçı öncesinde moral buldu. Maçta sarı kart gören kaleci Fernando Muslera, cezalı duruma düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 22:34, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 22:34
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Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yenerek, çıkışını sürdürdü.

RAMS Stadı'nda oynanan karşılaşmanın genelinde baskılı bir mücadele ortaya koyan ve çok sayıda pozisyon bulan Galatasaray, rakibini Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Maçta Adana Demirspor'un tek golünü penaltıdan Mbaye Niang kaydetti.

Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

- Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı.

Bu sezon ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi 12. haftada Atakaş Hatayspor karşısında yaşanan mağlubiyetle sona eren sarı-kırmızılı takım, sonraki üç maçında ise Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine imza attı.

- Kopenhag maçı öncesi moral buldu

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında elde ettiği galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı kritik karşılaşma öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turuna yükselecek.

- Sahasındaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

- Bu sezon evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarladı.

- Icardi, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.

- Kerem Aktürkoğlu'nun 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

- Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, Adana Demirspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

- Adana Demirspor karşısında evindeki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

- Adana Demirspor galibiyeti unuttu

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.

Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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