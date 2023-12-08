Belediyeden ilkokul öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına dair açıklama

Keçiören Belediye Başkanlığının söz konusu saldırıya ilişkin açıklamasını, Belediye Başkanı Turgut Altınok sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğü bildirilen açıklamada, Yılmaz'ın tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda meydana gelen sokak hayvanları saldırıları ne yazık ki birçok şehrimizde çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Söz konusu olaydan hemen sonra bir süredir aralıksız bir şekilde yaptığımız gibi, bölgemize gece vakti kontrolsüz ve toplu olarak bırakılan sokak hayvanlarının tamamını ertesi gün derhal bölgeden toplamaya ve yasal uygulamalara göre rehabilitasyon merkezimizde denetim altına almaya çalışmaktayız."

Başıboş sokak hayvanları sorunun, sadece belediyelere ait bir konu olmayıp çok boyutlu takip gerektiren bir mesele olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşunun eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektiği bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sorun büyüktür. 5199 sayılı yasa gereğince sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, küpelenmesi yapıldıktan sonra en geç 10 gün içinde alınan bölgeye yeniden bırakılması gerekmektedir. Ve yine yasa gereği yerel yönetimler barınak ve rehabilitasyon merkezleri kurarak bölgelerindeki sokak hayvanlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak birçok belediye ne barınak ne rehabilitasyon merkezi hizmetini verebilmektedir.

Bu sebeple uzun bir süredir başka bölgelerden toplanan sokak hayvanları kaçak olarak açık arazilere ve özellikle söz konusu olayın gerçekleştiği bölgeye toplu olarak bırakılmaktadır. Bu mesele uzun bir zamandan beri belediyemizce ilgili bakanlıklar ve ilgili birimlere resmi yazılarla bildirilmiş ve kontrolsüz hayvan bırakılmasının önüne geçmek adına önlem alınması konusunda yazışmalar yapılmıştır. Ne yazık ki tarafımıza konuya ilişkin bir dönüt olmadığı gibi sokak hayvanı bırakma süreçleri de aralıksız olarak devam etmiştir."

- "Agresif sokak hayvanlarının çocuğumuza saldırması hepimizi kahretmiştir"

İlçedeki bakım ve rehabilitasyonda tutulan kayıtlı sokak hayvanlarına ilişkin bugüne kadar en ufak bir sıkıntı ve saldırı yaşanmadığını belirten açıklamada, "Sınırlarımız içerisindeki tepelik bir açık arazide gece vakti kimin tarafından bırakıldığı belli olmayan ve kayıtlarımızda olmayan agresif sokak hayvanlarının, açık arazide bulunan çocuğumuza saldırması hepimizi kahretmiştir. Belediye olarak sokak hayvanlarının toplanıp aşı ve kısırlaştırma sonrası kayıtlanıp rehabilite edilmesi ve sokaklarımızın huzura kavuşması adına üzerimize düşen görevleri tam ve eksiksiz şekilde yerine getirme gayretiyle 4,5 yıldır ülkemize örnek olmuş bir belediyeyiz." ifadeleri yer aldı.

Belediye olarak yasanın verdiği sorumluluk gereği ilk etapta önceliklerinin vatandaşı, ardından da sokak hayvanlarını mağdur etmemek olduğu bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana harcadığımız yoğun mesainin ve yürekten çabanın en büyük şahidi yine vatandaşımız ve hayvanseverlerimizdir. 7/24 aralıksız mesai yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesindeki uzman veteriner hekimlerin koordinasyonuyla tüm alt birimlerimiz sahada aralıksız olarak toplama, besleme, kısırlaştırma ve küpeleme işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda bugüne dek binlerce sokak hayvanı rehabilite edilerek ülkemizde ender görülen bir çalışmaya imza atılmaktadır. Ve fakat sistemsel hiçbir tespit veya sorun, bir tek insanımıza dahi zarar veren sokak hayvanlarının kontrol edilememesine bir gerekçe olarak gösterilemez. Ve verilen hiçbir çaba da evladımızın ve ailesinin yaşadığı acıya merhem de çare de olamaz. Bu süreçte hepimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

İlgili yasanın verdiği bu sorumlulukları el birliği ve kuvvetli bir koordinasyonla hayata geçirmek ve vatandaşımızın sokaklarda huzurla dolaşabilmesini sağlamak tekrar belirtmek isteriz ki tüm kurum ve kuruluşların ortak görevidir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan tek ricamız sakin ve aklıselim bir duruş sergilemeleri, verilen ani tepkilerle ve kırıcı tartışmalarla karşıt taraflar oluşturmak yerine ortak akılla şehirlerimize ve insanlarımıza fayda sağlayacak ve sürece katkısı olacak öneriler ortaya koymalarıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü belediye olarak bizler de mesaimizi sorunları çözmek adına tartışmaların içinde bulunmamaya, öneriler üretmeye, gece gündüz çalışmaya ve acılı ailemizin yanında olmaya devam etmekteyiz. Süreçle ve olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu yasal sürecin bir an önce tamamlanması, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etmekteyiz."