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Mersin'deki polisevi terör saldırısına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 2'si firari, 8'i tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 23:09, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 23:10
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Mersin'deki polisevi terör saldırısına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Sait D. ve Abdulgalip G'nin, saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristle hareket ettikleri gerekçesiyle, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs", "mala ve kamu malına zarar verme" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 219 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S. hakkında da "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" maddesi hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 211 yıla kadar hapis talep edildi.

Savcı, mütalaasında, firari sanıklar PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo'nun dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer, mütalaaya katıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı 9 Şubat'a erteledi.

- Olay

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E, tutuksuz Fatih S. ile firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo'nun yargılanmasına 30 Mayıs'ta başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

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