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Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsünün yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 23:20, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 23:29
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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Olay tarihi olan 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 06.12.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin yurt dışına 02.12.2023 tarihinde çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08.12.2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

- Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşım

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu açıklamayı alıntılayarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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