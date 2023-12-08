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ABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine veto

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılması beklenen "Gazze Şeridi'nde acil ateşkes" oylaması öncesinde, ABD'nin böyle bir adım atılması yönündeki çağrıları desteklemediğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 23:34, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 23:35
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ABD'den 'Gazze'de acil insani ateşkes' talebine veto

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çarşamba günü Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Konseyde oylanması beklenen "Gazze Şeridi'nde acil ateşkes" talebi öncesinde ABD'den açıklama geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, konseyde yaptığı açıklamada, ABD'nin böyle bir adım atılması yönündeki çağrıları desteklemediğini belirterek, "Bu sadece bir sonraki savaşın tohumlarını ekecektir. Çünkü Hamas'ın kalıcı barış görmek gibi bir arzusu yoktur" dedi.

"Konsey, kulakları sağır eden çağrılara yanıt verme fırsatına sahip olacak"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM Daimi Temsilci Yardımcısı Muhammed Abushahab ise konseyde, "Bugün bu konsey oylama yapacak ve bu şiddetin sona erdirilmesi için dünya genelinde kulakları sağır eden çağrılara yanıt verme fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise ABD'nin başkenti Washington DC'de gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik konseyinin kararı kabul etmemesi halinde "İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliamını sürdürmesi için ruhsat verilmiş olacağını" söyledi.

Bugün BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması beklenen karar taslağında, acil insani ateşkes talebinin yanı sıra Filistinli ve İsrailli sivil nüfusun korunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ediliyor.

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