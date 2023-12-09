Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince diğer otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Türkyılmaz ile yanındaki 4 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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