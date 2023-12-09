Tiyatrodaki kriz müdürü götürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde yılın son günlerinde görev değişimine gidildi. Genel müdürlük görevine İlyas Ceran'ın yerine müdür yardımcısı Oytun Askeroğlu atandı. Geçtiğimiz günlerde

"İBB'yle tiyatronun dramı" başlıklı haberimizden sonra gelen bu değişiklik, yaşanan sorunların devam ettiğini gösterdi.

HABER YALAN DEDİLER AMA MÜDÜR DEĞİŞTİ



Her yıl 10-15 yeni oyunla sezonu açan Şehir Tiyatroları, bu yıl sadece "Savaş ve Barış" oyunuyla başladı. Oyun yapmak isteyen yönetmenlere ise bütçe olmadığı için yeni oyun yapılamayacağı söylendi. 2023'ün bütçesini aylar önce bitiren kurum, 2024'ün bütçesinden kullanarak sezona giriş yaptı, ancak olumsuzlukların önüne geçemedi. Bunun yanı sıra şehir tiyatroları oyun iptalleriyle de gündeme geldi. İmamoğlu başkanlığında yeni yönetim göreve geldiğinden beri suların bir türlü durulmadığı Şehir Tiyatroları'nda, görev verilmeyip atıl bırakılanlar, dışarıdan tamamlanan kadrolar, adam kayırmaca gibi sorunlar da çalışanların antidepresan kullanmasına sebebiyet verdi, hatta intihar vakası bile yaşandı. Bu bilgilerin yer aldığı haberimizin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları Derneği'nden bir açıklama geldi. Haberin sanatseverleri yanılttığı iddia edildi. Fakat yılın son günlerinde gelen görev değişimi yaşanan sorunların kanıtı oldu.