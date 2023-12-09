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İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek

Bakanlığın yol haritası kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yapıdan 1'i dönüştürülmüş olacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 08:52
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İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem korkusunun her saniye yaşandığı İstanbul için 5 yıllık yol haritasına odaklandı. Toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunan megakentte, 1.5 milyon yapı 'acil dönüşüme' ihtiyaç duyuyor.

Bakanlığın yol haritası kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

RİSKLİ KONUT SAYISI 600 BİN

İstanbul'da risk altında bulunan 1.5 milyon bağımsız bölümün 600 binini konutlar oluşturuyor. Planlama kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası üzerinden en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen güvenli rezerv alanlarda ise 350 binden fazla konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İstanbul'da, 2012'den bu yana 800 bine yakın riskli bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, halihazırda ise 170 bin yapının inşa çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar için ayrılan kaynağın tutarı ise 127 milyar lira olarak dikkat çekiyor.

5 yıl içinde İstanbul'u depreme dayanıklı bir metropol haline getirmeyi hedefleyen yol haritası çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da öncü rol üstlenecek. Ekim ayında kurulan başkanlık bünyesinde 3 genel müdürlük ihdas edilirken, bunlardan birini Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü oluşturuyor.

MARMARA'YA ÖZEL BİRİM

Yalnızca Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına odaklanacak olan bu birim, İstanbul'daki sürecin koordinasyonunu yürüterek çalışmaları hızlandıracak. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'na ise yoğun ilgisi sürüyor.

Yapılarını dönüşüme sokmak isteyen hak sahiplerine hibe ve 10 yıl vadeli kredi imkanı sunan projeye bugüne kadar başvuru sayısı 1.3 milyonu aştı. Kampanya kapsamında ilk olarak bina içinde yüzde 100 uzlaşının sağlandığı yapılarda çalışma başlayacak. Yaklaşık 77 bin bağımsız bölüme denk gelen bu etabın ardından bina içinde 3'te 2'lik kesimin onay verdiği yapılara geçilecek.

İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNDE HEDEF 2028

İstanbul'da 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor.
Riskli 1.5 milyon bağımsız bölüm dönüştürülecek.
Yarısı Bizden ile en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak.
Belirlenen rezerv alanlara 350 bin konut inşa edilecek.
170 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.
Her sene 350 bin yeni yapı inşa edilecek.
2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.


MURATHAN YILDIRIM

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