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Setlerden cezaevine! Genç yönetmen tecavüzden tutuklandı

İstanbul'da bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı İ.B'yi evine davet eden yönetmen O.İ. iddiaya göre genç kıza tecavüz etti. Genç kız, emniyete şikayette bulundu. Yönetmen cinsel birlikteliğin isteğe dayalı olduğunu söylese de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 09:04, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 08:58
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Setlerden cezaevine! Genç yönetmen tecavüzden tutuklandı

15 Kasım'da yönetmen O.İ. sosyal medyadaki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden İ.B. ile tanıştı. İkili, bir süre uygulama üzerinden görüşmeye devam etti. Genç kadın konuşmanın ardından kendi isteği ile yönetmenin Bebek'te bulunan ikametine geldi. İkili bir süre alkol aldıktan sonra yakınlaşmaya başladı.

İddiaya göre genç kadın, yönetmenin ileri gitmesini istemedi ancak O.İ., genç kızla birliktelik yaşamak isteyip cinsel saldırıda etti. Yaşadığı olay sonrası karakola giden İ.B. yönetmen tarafından alıkonularak darp edilip ardından tecavüze uğradığını söyledi.

Şikayet üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan O.İ. ifadesinde genç kızla sosyal medya uygulaması üzerinden arkadaş olduğunu, evine davet ettiğini ve kızın kendi isteğiyle geldiğini söyledi. İlk tanışmada cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen yönetmen, daha sonra İ.B.'nin evinden ayrıldığını, farklı bir tarihte tekrar kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi.

'HAMİLE KALABİLİRSİN DEDİM, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ'

Yönetmen ifadesinde hamile kalabileceğini söylediği İ.B.'nin sinir krizi geçirerek kendisine saldırdığını, evde bulunan eşyaları kırdığını ve darp edildiğini ifade etti. Yaşananlar sırasında kendisinin genç kızı darp etmediğini iddia eden yönetmen, asıl darp edilenin ve maddi zarara uğrayanın kendisi olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Verdiği ifadede kendisine iftira atıldığını söyleyen yönetmen, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

ATAKAN IRMAK

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