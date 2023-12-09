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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edilirken, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 09:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 09:16
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Aralık sabahı İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER, 58 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden itirafçı olan 7 kişi, etkin pişmanlıktan yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edilirken, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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