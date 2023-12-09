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Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit; "Tedbirleri arkadaşlarımız etrafa sıçramayacak şekilde aldılar. Çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 09:30, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 09:30
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Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Barış Mahallesi'nde bulunan lojistik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına müdahalesi devam ediyor.

- "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere, deponun bulunduğu alanın 21 bin metrekareyi kapsadığını belirterek, "İlk andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldılar." dedi.

Vali yardımcıları ve Belediye Başkanı'nın da bölgeye geldiğini aktaran Özyiğit, "Tedbirleri arkadaşlarımız etrafa sıçramayacak şekilde aldılar çünkü müdahaleyle söndürme ihtimali çok yok. O nedenle çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak. Yangının kendiliğinden sönmesini bekliyoruz. Müdahaleyle kimyasal ürün olduğu için söndürme ihtimali çok yok." diye konuştu.

Özyiğit, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadığını, içeride çalışanın bulunmadığını aktararak, depoda bulunan 2 bekçinin dışarı çıktığını kaydetti.

- "Yangına 47 araç, 130 personelle müdahale ediliyor"

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yangına 47 araç, 130 personelle tüm ekiplerin katılımıyla müdahale edildiğini söyledi.

Müdahalenin öncelikle yangının çevreye sıçramaması yönünde olduğunu dile getiren Büyükgöz, şöyle devam etti:

"Ancak kimyasal olduğu için de ani söndürme imkanı yok. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye dayalı olarak gaz oluşturup zehirli hale gelen herhangi bir durum söz konusu değil. O anlamda çevrede meskun mahalleleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Reçine özellikli malzemelerin olduğu daha çok ifade edilmiş durumda. İnşallah öğlene doğru tamamen söndürülmüş olacağını tahmin ediyoruz."

Büyükgöz, tüm birimlerin, Valilik, Kaymakamlık ve AFAD'ın bölgede olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Gebze Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ölü ya da yaralananın olmadığını aktaran Büyükgöz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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