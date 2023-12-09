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Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 10:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 10:17
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Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölgede dün saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren gece saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de gece 03.00'den itibaren uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden başlayıp 30 kilometrelik yolda etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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