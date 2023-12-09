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Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 3 hafta derslerinden uzak kalan 18 yaşından büyük öğrenciye geçici iş göremezlik tazminatı ödenmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 14:45, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 14:47
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Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak

Dairenin kararına göre, bir araç sürücüsünün kusurlu davranışı nedeniyle yaşanan trafik kazası sonucu yaralanan öğrenciler A.R.M. ile M.A, derslerinden geri kaldıklarını, kazanç kaybına uğradıklarını savunarak sürücüye geçici iş göremezlik tazminatı davası açtı.

Mahkeme, davacıların öğrenci oldukları, kalıcı maluliyet durumlarının bulunmadığı, bu nedenle geçici iş göremezlik zararı talep edemeyecekleri gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

A.R.M, olay tarihinde 18 yaşından büyük olduğunu, derslerinden geri kalması nedeniyle kazanç kaybının bulunduğunu, bunu telafi etmek için daha fazla efor sarf etmesi gerektiğini belirterek, mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, öğrenci A.R.M. yönünden yapılan itirazı kabul etti ve mahkeme kararını bozdu.

- Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, öğrencinin davasının reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Davaya konu kaza nedeniyle davacının yaralandığı ve iyileşmesinin 3 haftayı bulacağının bilirkişi raporları doğrultusunda tespit edildiği aktarılan kararda, mahkemenin yaş kriterini değerlendirmemesinin hatalı olduğu ifade edildi.

Yargıtay içtihatları gereği 18 yaşından küçüklere geçici iş göremezlik tazminatı verilemeyeceği ancak davacının yaşının kaza tarihinde 18'den büyük olduğu belirtilen kararda, şunlara yer verildi:

"Davaya konu edilen geçici iş göremezlik zararı bakımından davacının kaza tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olduğu dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Kaza tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olduğu anlaşılan davacının iş göremezlik tazminatı talep edebileceği gözetilmelidir."

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