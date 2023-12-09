Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi

Hayali fon yaratıp, futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski bankacı Seçil Erzan'ın dava dosyasından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KURUM İÇİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ RAPORA GİRDİ

Erzan'ın çalıştığı bankanın Teftiş Kurulu Raporu da dosyaya girdi. Raporda, Erzan'ın kurum içinde yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin dökümler ve ses kayıtları yer aldı.

Kayıtlar, bankanın geriye dönük yaptığı incelemeyle ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; bankanın Teftiş Kurulu Raporu'na yansıyan olayda, bankanın Florya Şubesi Operasyon Yönetmeni Ayşe E. ile Seçil Erzan arasında 25 Şubat 2022 günü bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor.

Bankanın Teftiş Kurulu Raporu'na göre, 25 Şubat 2022 saat 15.14'te gerçekleşen Ayşe E. ve Seçil Erzan arasındaki görüşme 1 dakika 10 saniye sürdü ancak Erzan, telefonu kapattığını sandı.

"MOJİ" İLE KONUŞUYORDU

Erzan'ın kapandığını sandığı telefon, konuşmaları kayıt almaya devam ediyordu. Karşısında ise Erzan'a zorla borcu olmadığını söylettirdiğine ilişkin arabada video kaydı çektirdiği iddia edilen "Moji" lakaplı Mojtaba Haghani vardı.

"ÇAKTIRMADAN ANAHTARI BIRAKIRSIN"

Erzan'ın bu konuşmada, "Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan çıkarım." şeklindeki ifadeleri raporda yer aldı.

SEÇİL ERZAN NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği bildiriliyor.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın özel belgede sahtecilik ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.