Üç ilde kar yağışı etkili oluyor

Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.

Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlerken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

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