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Dünyaca ünlü modacı Bekkaoui: 'Özgür Batı' Filistin'de hapsoldu

Hollanda'da yaşayan dünyaca ünlü Faslı modacı Aziz Bekkaoui; "Batı'da insanlığın önemsendiği fikriyle büyüdüm ancak bu hiç de doğru değil. Görünüşe göre bir insanın kaderi bir başkasının kaderine ağır basıyor. Bir yanda dört tarafımız, insan haklarını metheden kişiler, uluslar ve devletler ile dolu, diğer yanda aynı kişilerin, ulusların ve devletlerin konu Filistinlilerin insan haklarına geldiğinde umurlarında olmadığını görüyoruz... Özgür Batı denilen yerde bu şekilde düşünmeye, konuşmaya ve hissetmeye izniniz yok." dedi.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 12:55, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 13:29
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Dünyaca ünlü modacı Bekkaoui: 'Özgür Batı' Filistin'de hapsoldu

Modanın sadece moda olmadığının tam karşılığı Aziz Bekkaoui. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmayan uluslararası isimlerden sadece biri. Ama sadece şimdi değil, tüm zamanların en büyük Filistin aktivistlerinden biri o. Tasarımları, defile şovları ve moda dünyasına yön veren çalışmalarında kullandığı Filistin kültürüne özgü çizgileriyle Filistin halkının en büyük destekçisi. Belki de Filistin halkının sembolü olan kefiyeyi, dünyaya en kreatif şekilde tanıtan ve modaya derin anlamlar katan kişi aynı zamanda. Modanın sadece 'şık' ya da benzeri basit anlamlardan ibaret olmadığını kanıtlayan başarılı bir tasarımcı. Filistin için uluslararası alana sesini duyurabilen en güçlü isimlerden. Sadece tasarladığı kıyafetler değil, sosyal medya paylaşımları ve söylemlerinin kitleler üzerindeki etkisi bunu kanıtlar nitelikte olan Bekkaoui ile AKŞAM Gazetesi eki Akşam Cumartesi'den Ali Demirtaş bir röportaj yaptı.

BU GÜÇ VE DİRENİŞ BANA UMUT VERİYOR

Filistin'de yaşananlar hakkında, "Olabilecek en kötü şey olarak düşündüklerim gerçekten olanların gölgesinde kaldı. Kat ve kat kötüsü oldu. Bu tarif edilemez. En kötüsü gerçek oldu: Filistinlilerin soykırımı, Gazze halkının katliamı. Ve tüm bölgenin yok edilmesi. Şok içindeyim." diyen Bekkaoui, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün Filistinlilerin duygularını paylaşıyorum. Etrafımdaki dünya değişti. Batı'da insanlığın önemsendiği fikriyle büyüdüm ancak bu hiç de doğru değil. Anlaşılan insan hayatları eşit değil. Görünüşe göre bir insanın kaderi bir başkasının kaderine ağır basıyor. Bir yanda dört tarafımız, insan haklarını metheden kişiler, uluslar ve devletler ile dolu, diğer yanda aynı kişilerin, ulusların ve devletlerin konu Filistinlilerin insan haklarına geldiğinde umurlarında olmadığını görüyoruz... Özgür Batı denilen yerde bu şekilde düşünmeye, konuşmaya ve bu şekilde hissetmeye izniniz yok. Aynı zamanda Filistinlilerin gücü, dayanıklılığı ve 75 yıl sonra bile hala bu güce sahip olmalarından çok etkilendim. İşgal ve zulme karşı direnişleri hala canlı. Bu güç ve direniş bana umut veriyor."

BATILI DEĞERLERİN YOK OLDUĞU APAÇIK ORTADADIR

"Netanyahu'yla karşı karşıya gelseydim, kelimeler bir işe yaramazdı. Çünkü kelimeler bir savaş suçlusunda işe yaramaz. Öyle bir kişi yalnızca şiddet ve yıkım üzerinden yaşar, düşünür ve hisseder. Böyle gaddarlıkları yapabilen birisiyle konuşmak manasız. Bu konuda söylenecek bir söz yok." diyen ünlü modacı, "Batı'da büyüyen Müslüman bir tasarımcı olarak özgür Batı değerleri ile yetiştirildim. Tarifsiz bir hayal kırıklığı ile bu değerlerin artık bir anlamı kalmadığını veya belki de hiç olmadığını, içi boş kalıplar olduklarını görüyorum. Her şeyi gözden geçirdiğimizde görüyoruz ki tüm insanlar eşit değil, insan hayatları aynı değeri temsil etmiyor, insan hayatları farklı toplumlar için farklı manalara geliyor. Özgürlük ve eşitlik herkes için geçerli değil. Dünya liderlerinin ve de sanatçıların, dünya çapında, bu değerlerin yok olmasına yardımcı olduklarını görmekten ve duymaktan son derece üzgünüm. Batılı değerlerin yok olduğu apaçık ortadadır." şeklinde konuştu.

KEFİYE BAYRAKTAN DAHA GÜÇLÜ BİR SEMBOLDÜR

Sık sık "Kefiye bayraktan daha güçlü bir semboldür" sözüyle anılan Bekkaoui, "Kefiye bildiğim kadarıyla bu dünyadaki en güçlü direniş sembolü. Uluslararası bir direniş sembolü olarak tanınmayı hak ediyor. Geçtiğimiz ayda sembol olarak sahip olduğu güç daha da arttı. Hakikaten, moda sadece giysiler ve trendlerden ibaret değildir, moda toplumun aynasıdır. O ayna olmak, o yansımayı göstermek sanatçının ve tasarımcının görevidir. Bana kalırsa, moda vücudun üzerindeki ikinci bir deri gibi, dosdoğru, çok kişisel ve kalbe yakın bir mecradır. Filistinlilere desteğim sona ermiyor. Filistinlileri ve mücadelelerini görünür kılacak koleksiyonlar tasarlamaya devam edeceğim." dedi.

Ali Demirtaş
Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki

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