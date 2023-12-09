Dünyaca ünlü modacı Bekkaoui: 'Özgür Batı' Filistin'de hapsoldu
Hollanda'da yaşayan dünyaca ünlü Faslı modacı Aziz Bekkaoui; "Batı'da insanlığın önemsendiği fikriyle büyüdüm ancak bu hiç de doğru değil. Görünüşe göre bir insanın kaderi bir başkasının kaderine ağır basıyor. Bir yanda dört tarafımız, insan haklarını metheden kişiler, uluslar ve devletler ile dolu, diğer yanda aynı kişilerin, ulusların ve devletlerin konu Filistinlilerin insan haklarına geldiğinde umurlarında olmadığını görüyoruz... Özgür Batı denilen yerde bu şekilde düşünmeye, konuşmaya ve hissetmeye izniniz yok." dedi.
Modanın sadece moda olmadığının tam karşılığı Aziz Bekkaoui. Filistin'de yaşananlara
sessiz kalmayan uluslararası isimlerden sadece biri. Ama sadece şimdi değil,
tüm zamanların en büyük Filistin aktivistlerinden biri o. Tasarımları, defile
şovları ve moda dünyasına yön veren çalışmalarında kullandığı Filistin kültürüne
özgü çizgileriyle Filistin halkının en büyük destekçisi. Belki de Filistin halkının
sembolü olan kefiyeyi, dünyaya en kreatif şekilde tanıtan ve modaya derin anlamlar
katan kişi aynı zamanda. Modanın sadece 'şık' ya da benzeri basit anlamlardan
ibaret olmadığını kanıtlayan başarılı bir tasarımcı. Filistin için uluslararası
alana sesini duyurabilen en güçlü isimlerden. Sadece tasarladığı kıyafetler
değil, sosyal medya paylaşımları ve söylemlerinin kitleler üzerindeki etkisi
bunu kanıtlar nitelikte olan Bekkaoui ile AKŞAM Gazetesi eki Akşam Cumartesi'den
Ali Demirtaş bir röportaj yaptı.
BU GÜÇ VE DİRENİŞ BANA UMUT VERİYOR
Filistin'de yaşananlar hakkında, "Olabilecek en kötü şey olarak düşündüklerim
gerçekten olanların gölgesinde kaldı. Kat ve kat kötüsü oldu. Bu tarif edilemez.
En kötüsü gerçek oldu: Filistinlilerin soykırımı, Gazze halkının katliamı. Ve
tüm bölgenin yok edilmesi. Şok içindeyim." diyen Bekkaoui, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Her gün Filistinlilerin duygularını paylaşıyorum. Etrafımdaki
dünya değişti. Batı'da insanlığın önemsendiği fikriyle büyüdüm ancak bu hiç
de doğru değil. Anlaşılan insan hayatları eşit değil. Görünüşe göre bir insanın
kaderi bir başkasının kaderine ağır basıyor. Bir yanda dört tarafımız, insan
haklarını metheden kişiler, uluslar ve devletler ile dolu, diğer yanda aynı
kişilerin, ulusların ve devletlerin konu Filistinlilerin insan haklarına geldiğinde
umurlarında olmadığını görüyoruz... Özgür Batı denilen yerde bu şekilde düşünmeye,
konuşmaya ve bu şekilde hissetmeye izniniz yok. Aynı zamanda Filistinlilerin
gücü, dayanıklılığı ve 75 yıl sonra bile hala bu güce sahip olmalarından çok
etkilendim. İşgal ve zulme karşı direnişleri hala canlı. Bu güç ve direniş bana
umut veriyor."
BATILI DEĞERLERİN YOK OLDUĞU APAÇIK ORTADADIR
"Netanyahu'yla karşı karşıya gelseydim, kelimeler bir işe yaramazdı. Çünkü
kelimeler bir savaş suçlusunda işe yaramaz. Öyle bir kişi yalnızca şiddet ve
yıkım üzerinden yaşar, düşünür ve hisseder. Böyle gaddarlıkları yapabilen birisiyle
konuşmak manasız. Bu konuda söylenecek bir söz yok." diyen ünlü modacı,
"Batı'da büyüyen Müslüman bir tasarımcı olarak özgür Batı değerleri ile
yetiştirildim. Tarifsiz bir hayal kırıklığı ile bu değerlerin artık bir anlamı
kalmadığını veya belki de hiç olmadığını, içi boş kalıplar olduklarını görüyorum.
Her şeyi gözden geçirdiğimizde görüyoruz ki tüm insanlar eşit değil, insan hayatları
aynı değeri temsil etmiyor, insan hayatları farklı toplumlar için farklı manalara
geliyor. Özgürlük ve eşitlik herkes için geçerli değil. Dünya liderlerinin ve
de sanatçıların, dünya çapında, bu değerlerin yok olmasına yardımcı olduklarını
görmekten ve duymaktan son derece üzgünüm. Batılı değerlerin yok olduğu apaçık
ortadadır." şeklinde konuştu.
KEFİYE BAYRAKTAN DAHA GÜÇLÜ BİR SEMBOLDÜR
Sık sık "Kefiye bayraktan daha güçlü bir semboldür" sözüyle anılan
Bekkaoui, "Kefiye bildiğim kadarıyla bu dünyadaki en güçlü direniş sembolü.
Uluslararası bir direniş sembolü olarak tanınmayı hak ediyor. Geçtiğimiz ayda
sembol olarak sahip olduğu güç daha da arttı. Hakikaten, moda sadece giysiler
ve trendlerden ibaret değildir, moda toplumun aynasıdır. O ayna olmak, o yansımayı
göstermek sanatçının ve tasarımcının görevidir. Bana kalırsa, moda vücudun üzerindeki
ikinci bir deri gibi, dosdoğru, çok kişisel ve kalbe yakın bir mecradır. Filistinlilere
desteğim sona ermiyor. Filistinlileri ve mücadelelerini görünür kılacak koleksiyonlar
tasarlamaya devam edeceğim." dedi.
Ali Demirtaş
Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki