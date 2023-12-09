TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(BMGK'deki veto kararı) Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır."

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