'Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır'
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(BMGK'deki veto kararı) Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 13:09, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 13:12
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(BMGK'deki veto kararı) Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır."